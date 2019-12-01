Encabeza SEDEA los trabajos de prevención para combatir al gusano barrenador en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 13:17:36
Querétaro, Querétaro, 18 de agosto del 2025.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, señaló que en Querétaro no se ha detectado presencia del gusano barrenador (GBG), gracias a la labor de la Unión Ganadera Regional de Querétaro y sus asociaciones.

Así como de funcionarios públicos y los propios ganaderos que conforman la Regional, que incluye a los municipios de San Juan del Río, Amealco, Pedro Escobedo y Tequisquiapan.

Anaya Aguilar, encabezó las mesas regionales de trabajo, para prevención de la presencia del gusano barrenador en la entidad.

Lo anterior en coordinación con el Gobierno Federal, asociaciones y autoridades municipales, en acciones de previsión y vigilancia sanitaria, siempre en favor del bienestar de productoras y productores.

 

Noventa Grados
