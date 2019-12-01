Encabeza Marco Del Prete inauguración de Abbott

Querétaro, Querétaro, 23 de enero del 2026.- El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la inauguración de la planta de Electrofisiología de Abbott, empresa global líder en el sector salud, dedicada al descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de productos y soluciones innovadoras que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas.

Durante su mensaje, el funcionario estatal señaló que Abbott permite que en Querétaro se exploren nuevos nichos de mercado, con lo cual Querétaro se posiciona como un estado competitivo y con desarrollo desde la innovación. Marco Antonio Del Prete Tercero celebró que la compañía cuente con un programa de cero desperdicios, pues con esta acción abonan al cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos.

“Estos son los proyectos que nos encanta inaugurar y acompañar, y que cobra vida gracias a que sus trabajadores le dan certeza a los productos que hacen y por esa excelencia Querétaro es distinguido”, concluyó.

A través de un mensaje desde sus redes sociales el gobernador, Mauricio Kuri González, expresó un agradecimiento hacia Abbott Laboratories, empresa con más de 130 años de historia en el mundo y más de 90 años de presencia en nuestro país, pues dijo, la instalación de su nueva planta de dispositivos médicos en Querétaro, es un mensaje de la confianza en nuestro estado, en nuestra competitividad, en nuestra infraestructura, en el talento de nuestra gente y en las instituciones del Gobierno de Querétaro.

Resaltó que la nueva planta representa una inversión de 200 millones de dólares y la producción de tecnología médica de última generación para el diagnóstico, tratamiento y de enfermedades del ritmo cardíaco que se va a exportar desde Querétaro hacia todo el mundo, para generar de manera progresiva más de mil empleos, con 300 empleos de apoyo bien pagados, especializados y con futuro.

El secretario de Salud a nivel federal, David Kershenobich Stalnikowitz, indicó que la instalación de la planta de electrofisiología de Abbott abona al Plan México, así como forma parte a la premisa de la dependencia que encabeza, hacer todo con calidad, por lo agradeció su instalación y confianza en el talento de los mexicanos.

Reconoció a la empresa como una de las que tiene mejor reputación global, al igual que la decisión de continuar sus compromisos con el país, ya que la apertura de la planta es una nueva oportunidad de desarrollo en Querétaro y se continúa con los esfuerzos para mejorar la salud de los mexicanos.

El CEO de Abbott, Robert B. Ford, dio a conocer que tomaron la decisión de crecer en México porque el país se ha convertido en uno de los lugares más importantes para la organización e informó que desde la planta queretana se encargarán de la producción de catéteres que permitirán tratar y diagnosticar enfermedades del corazón.