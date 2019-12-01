Encabeza Marco Del Prete asamblea de la AMSDE en Yucatán

Mérida, Yucatán, 28 de noviembre del 2025.- El presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) y titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó, en el estado de Yucatán, la Cuarta Asamblea General Ordinaria de la asociación.

La agenda de la sesión, indicó el presidente, estuvo orientada a fortalecer la coordinación entre los estados, revisar los principales avances de la AMSDE y fortalecer el diálogo para la promoción económica, la atracción de inversiones y el impulso regional de las empresas.

Durante su mensaje, el funcionario queretano, mencionó que, en el marco del Plan México, se busca un crecimiento económico inclusivo que reconozca la importancia de la colaboración entre los gobiernos estatales y la banca de desarrollo para fortalecer a las MiPyMES en todo México.

Asimismo, comentó que la Singapore–Mexico Chamber of Commerce, juega un papel clave en el fortalecimiento de la relación económica entre México y Singapur, una alianza estratégica que continuará ampliando su alcance y potencial en un encuentro que se llevará a cabo en diciembre y permitirá un intercambio directo de perspectivas y la identificación de áreas de colaboración.

En el encuentro, también se habló acerca de los retos del comercio exterior y la internacionalización de las empresas, respecto a la cual Marco Del Prete subrayó la colaboración con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología (COMCE) para la próxima participación en ferias y eventos internacionales para impulsar la presencia global de las regiones.

“Desde la AMSDE, impulsamos iniciativas que fortalecen a todas las regiones del país, promoviendo el desarrollo de cadenas de proveeduría, la realización de encuentros de negocios, el acompañamiento al crecimiento empresarial y la implementación de acciones estratégicas para la atracción de inversión y la promoción comercial en los estados”, enfatizó.

Finalmente, destacó que la participación de los secretarios de desarrollo económico es fundamental para continuar construyendo una agenda económica sólida, innovadora y coordinada para el desarrollo de nuestro país.