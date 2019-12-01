Encabeza Luis Nava Segunda Sesión del Consejo de Participación Ciudadana de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 07:30:54

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social del estado de Querétaro, Luis Nava, llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana temático de Desarrollo Social.

Con el propósito de fortalecer los mecanismos de diálogo, seguimiento y colaboración entre la ciudadanía y el gobierno estatal.

Durante la sesión se revisaron los avances del plan de trabajo 2025 y se presentaron las proyecciones e iniciativas para 2026, enfocadas en mejorar la atención social, promover la inclusión y ampliar las oportunidades para las familias queretanas.