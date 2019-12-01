Encabeza diputada Sandra Arreola Ruiz jornada de reforestación

Morelia, Michoacán a 19 de julio de 2026.– En una acción coordinada entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la ciudadanía moreliana, la diputada Sandra Arreola Ruiz encabezó una jornada de reforestación en la zona de Cerro Verde, donde se plantaron más de 3 mil árboles como parte de las estrategias para combatir la deforestación, restaurar los ecosistemas y fortalecer la cultura ambiental en el estado.

La legisladora subrayó que esta jornada forma parte de un esfuerzo permanente por recuperar las áreas verdes de Michoacán y frenar el deterioro ambiental que enfrenta la entidad.

“Cerro Verde es un pulmón para Morelia y su recuperación es una responsabilidad de todas y todos. Hoy, con estas más de 5 mil nuevas plantas, estamos dando un paso firme hacia la restauración de nuestros bosques y el cuidado de nuestro entorno”, afirmó Arreola Ruiz.

La actividad, que convocó a voluntarios y activistas ambientales, se desarrolló en el marco de las políticas de reforestación impulsadas por el PVEM y en concordancia con las metas estatales de restauración forestal. La diputada destacó que Michoacán ha logrado avances significativos en esta materia y que acciones como esta contribuyen a que el estado alcance un acumulado histórico de miles de árboles reforestados.

Durante su intervención, Arreola Ruiz reiteró el compromiso de su grupo parlamentario con la defensa del medio ambiente y adelantó que continuará impulsando iniciativas legislativas que garanticen la protección de los bosques y recursos naturales.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados frente a la crisis climática. Cada árbol que plantamos hoy es un acto de amor por nuestra tierra y una inversión en el futuro de las próximas generaciones”, puntualizó.