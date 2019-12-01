Encabeza Alfonso Martínez sesión del Consejo Consultivo de Seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 15:32:15

Morelia, Michoacán; 02 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la sesión del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana de la Comisión Municipal de Seguridad, con el convencimiento de que la inclusión de la sociedad es fundamental para seguir construyendo la paz.

Durante el encuentro que reunió a mandos de la Comisión Municipal de Seguridad con representantes de la sociedad civil, el alcalde enumeró las innovaciones y labores que se han emprendido desde la Policía Morelia, como es la cifra de 5 mil 500 cámaras de videovigilancia activas y el arranque de la construcción del 5 Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4).

La participación de este consejo es muy importante, porque la transparencia y el acompañamiento de la sociedad civil son clave para seguir construyendo la paz y la seguridad en Morelia, recalcó el alcalde.

A su vez, el comisario y encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, realizó una explicación técnica de las recientes labores de la Policía Morelia y, en conjunto con el director del estado mayor policial, Isaac Olguín Guerrero, atendieron las dudas y comentarios de los participantes.

Dicho consejo también es integrado por Bernardo León Olea, asesor de seguridad; Yunuén Guzmán Linares, coordinadora jurídica de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana; Bernardo Ponce de León Chagolla, secretario técnico. Así como los ciudadanos: Juan Pablo Arroyo Abraham, Tatiana Cruz Lira, Lorena Cortés Villaseñor, David Luviano Gómez y Gregorio Roberto Ramírez Delgado.

El Gobierno Municipal refrenda los espacios de participación ciudadana que nutren las acciones diarias de la Policía Morelia, en el objetivo de seguir construyendo el mejor lugar para vivir.