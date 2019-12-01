Encabeza Alfonso Martínez, ceremonia de Izamiento y celebración del Día de la Bandera

Morelia, Michoacán; 24 de febrero de 2026.- En el marco del Día de la Bandera Nacional, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar encabezó el acto cívico conmemorativo, en el que se destacó el valor de la diversidad y la libertad de ideas, no como un obstáculo, sino como una fuente de vitalidad necesaria para Michoacán y el país.

José Antonio Salas Valencia, diputado local y orador oficial de la ceremonia, resaltó que la riqueza cultural de México, su sincretismo religioso, sus lenguas y sus costumbres son fruto de la convivencia de diferencias que fueron capaces de dialogar y transformarse mutuamente.

Frente a autoridades de los tres niveles de Gobierno, mencionó que esa diversidad fue pensada desde 1821 como parte indispensable de la nación, no como un obstáculo, sino como una fuente de vitalidad. Y es precisamente esa vitalidad la que necesita Michoacán y el país.

Al cerrar su mensaje, Antonio Salas convocó a la unidad y a la responsabilidad compartida, al señalar que es responsabilidad de todos honrar este legado histórico y actuar con un mismo espíritu conciliador que permitió la consumación de nuestra independencia.

"Al izar hoy la Bandera, hagámoslo conscientes no sólo de su belleza sino de su humanidad. Que México sea hogar de diferencias respetadas, de voces escuchadas y de libertades garantizadas. No permitamos que el esfuerzo y la visión que dieron origen a este símbolo se desvanezcan por la pequeñez de quienes confunden un momento de poder”, finalizó.

En el acto oficial se contó con la presencia de Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, en representación del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; Baltasar Gaona García, diputado presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado; la magistrada Laura Elena Alanís García, en representación del Supremo Tribunal de Justicia y del órgano de Administración Judicial; Carlos Torres Piña, fiscal general del Estado; Roberto Ramírez Delgado, presidente de la FUCIDIM y coordinador estatal de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia en Michoacán; Lorena Cortés Villaseñor, coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia en Morelia; y Susan Melissa Vásquez Pérez, síndica municipal.