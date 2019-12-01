En Uruapan, Movimiento Progresista Michoacano llama a la unidad y cierra filas con la presidenta Claudia Sheinbaum

Uruapan, Michoacán, 24 de febrero del 2026.- En un momento clave para la reorganización interna de Morena en Michoacán, el Movimiento Progresista Michoacano reforzó su presencia en Uruapan con una asamblea informativa en respaldo a la presidenta de la República, a quien reconocieron por la conducción política del país, la defensa de la soberanía nacional frente al gobierno de Estados Unidos y la continuidad de los planteamientos de la Cuarta Transformación que, afirmaron, están dando resultados.

Con un mensaje que llama abandonar las posturas individualistas y privilegiar la cohesión interna, los integrantes del movimiento convocaron a anteponer el proyecto nacional por encima de intereses personales o aspiraciones individuales, y a cerrar filas en torno al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Alberto Hernández, coordinador del Movimiento Progresista Michoacano, precisó que la asamblea en Uruapan es la primera de varias que se realizarán en distintas regiones del estado. “El objetivo es respaldar el trabajo de la presidenta y la manera en que ha defendido la soberanía nacional. Promovemos la unidad alrededor del proyecto de la Cuarta Transformación”, subrayó.

En ese sentido, destacó que el llamado es a integrar a todas las expresiones políticas y liderazgos regionales que aporten al proyecto transformador. Bajo esa premisa, sostuvo que el movimiento se asume como un equipo incluyente y renovado dentro de la 4T, abierto a la participación de actores políticos de todas las regiones de Michoacán.

El encuentro conto con la presencia de liderazgos regionales como Juan Manuel Mora Gutiérrez, Álvaro Molina Hidalgo, Rafael Garibay Romero, María Dolores Alonso, Dolores Heredia Gutiérrez Gonzalo Ortiz Gómez, Gloria Vázquez Mercado, Oscar Gutiérrez Alvarado, Amelia Delgado Mendoza, María Eugenia Diaz Fabela, Alma Rosa, Eustolia Martínez Hernandez, Porfirio Reyes Valdez Fermín Jiménez, Anselmo Ruíz Martínez, todos ellos y mas líderes de Uruapan y sus comunidades, así como de los municipios de Nahuatzen, Paracho, Charapan, Los Reyes, San Juan Nuevo Parangaricutiro y Taretan, quienes se sumaron al fortalecimiento del segundo Piso de la Cuarta Transformación expresando su total apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al llamado por la Unidad.

En este contexto, Rubén Loya Álvarez señaló que, en el contexto actual de Uruapan —marcado por retos en materia de gobernabilidad y seguridad— la unidad será un factor determinante para recuperar el municipio y alinearlo plenamente al proyecto de transformación nacional.

“El presidente López Obrador sentó los cimientos del primer piso; ahora corresponde consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación, con organización, cohesión y continuidad en el rumbo del país”, expresó, al tiempo que convocó a la conformación de comités que fortalezcan el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum como eje articulador del movimiento en la entidad.

La asamblea reunió a cerca de 800 personas y se centró en fortalecer la organización territorial, consolidar la cohesión interna y enviar un mensaje político claro en el escenario actual de Michoacán: la prioridad es la unidad en torno al proyecto nacional, por encima de aspiraciones individuales anticipadas.