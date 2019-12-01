En Uruapan, Michoacán: Llevan a cabo jornada integral para Guardia Civil

Uruapan, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- Con atención dental, mental y detección de enfermedades, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevó a cabo la Jornada Integral de Salud en el cuartel regional de Uruapan, la cual se extenderá a las 13 regiones, con el objetivo de brindar atención médica gratuita a los elementos policiales y administrativos.

Sobre el particular se informó que en dicha jornada participó la Unidad de Asuntos Internos y personal de la oficina del secretario, quienes realizaron la atención y recepción de denuncias para mejorar la dignificación policial, por parte de la Dirección de Atención Física y Psicológica (DAFP).

Con el apoyo de personal médico especializado de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) y equipos de diagnóstico modernos, se ofrecieron servicios como: nutrición, psicología, valoraciones médicas, atención dental, rehabilitación física, módulos de vacunación para prevenir el sarampión, rubéola, parotiditis o influenza; y la detección de enfermedades de transmisión sexual.

Como parte de esta jornada también se realizaron pláticas preventivas sobre las actividades y servicios de salud que realiza la SSP. Asimismo se llevaron a cabo recorridos en las instalaciones con la finalidad de verificar la sanidad de las áreas, asegurando que los espacios de trabajo operen en condiciones óptimas

La iniciativa está diseñada para cuidar el bienestar físico y mental del personal de seguridad, para que mantengan un buen estado de salud, así como la condición necesaria para el ejercicio de sus funciones policiales.