En tres años, Centro de Conciliación Laboral de Michoacán con 73% de eficiencia, afirma titular

En tres años, Centro de Conciliación Laboral de Michoacán con 73% de eficiencia, afirma titular
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 10:54:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre del 2025.- Andrés Medina Guzmán, titular del Centro de Conciliación Laboral de Michoacán, informó que tienen una efectividad del 73.3 por ciento en la atención de los casos que llegan a sus instalaciones.

En el marco de su tercer informe de actividades, el titular del Centro destacó que en tres años han recibido más de 34 mil audiencias, 19 mil han sido concluidos de manera exitosa para ambas partes. El 62 por ciento de los asuntos se atienden en menos de 25 días, de los 45 días naturales que otorga la ley.

Apuntó que hay asuntos en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado que duraban desde cinco a hasta 15 años para la resolución de conflictos.

Medina Guzmán destacó que durante estos tres años se han logrado 580 millones de pesos en convenios, pues el nuevo modelo de justicia laboral puso una mirada con apego a los derechos humanos.

Por su parte, Claudio Méndez Fernández, secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), señaló que en la administración del Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, se ha trabajado por la justicia laboral y la formalización del empleo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran en Morelia, Michoacán, vehículo relacionado a robo con violencia 
Automovilista fallece calcinado tras accidente en la Siglo XXI
Fatal accidente en laterales de Paseo de la República en Querétaro
Hombre pierde la vida al interior del parque Querétaro 2000
Más información de la categoria
Invitan a la 4ª edición del Mascotafest: convivencia, adopción y causa animal en Morelia
Ponen en libertad a joven de 13 años que baleó a su mamá en la CDMX por quitarle el celular
Michoacán facilita filmaciones en comunidades purépechas durante Noche de Muertos
Separan del cargo a subdirectora contra feminicidios en Chiapas tras denuncia de madres buscadoras
Comentarios