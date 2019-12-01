En telesecundaria de Cointzio, Brissa Arroyo hace énfasis en la  prevención de adicciones 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 12:59:47

Morelia, Michoacán, a 20 de abril de 2025.- La prevención de adicciones es un tema del que se tiene que hablar y en el que se deben fortalecer las políticas públicas para proteger a las infancias y juventudes, destacó la diputada local Brissa Arroyo Martínez.

Así lo subrayó la Congresista local y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, durante su intervención en la Telesecundaria "Vasco de Quiroga" ubicada en Cointzio.

Brissa Arroyo agradeció a la Maestra Alicia Pérez Cordero, directora del plantel, así como a las maestras y maestros de este plantel educativo la invitación para hablar de la prevención de adicciones y conocer algunas de las necesidades de dicha escuela.

La Diputada local explicó que a través de su programa Ayudando en Serio en coordinación con la fundación Scientology ha llevado la charla informativa y orientativa un Mundo Libre de Drogas a diversos centros escolares, comunidades y colonias.

" La educación es la única vía para que ustedes puedan ser adultos responsables que hagan el bien a su comunidad, pero también decirles que desde el Congreso del Estado impulsamos leyes que contribuyan a que las juventudes tengan un mejor desarrollo", explicó

Arroyo Martínez propuso seguir trabajando para avanzar juntos y alcanzar un desarrollo integral de nuestro municipio, "no podemos seguir evadiendo realidades o viviendo muchas 'morelias' dentro de una sola".

Las maestras y maestros de esta telesecundaria solicitaron a la Diputada local acompañar diversas gestiones en el tema de seguridad y servicios públicos.