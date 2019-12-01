En su visita, Sheinbaum atendió víctimas en Apatzingán, afirma Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 12:34:34

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que durante su más reciente visita a Michoacán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio atención personal a víctimas de la violencia e incluso de desplazamiento forzado.

En rueda de prensa, el mandatario estatal señaló que al finalizar el acto de entrega de créditos Finabien a mujeres en Apatzingán, la titular del poder Ejecutivo bajó del estrado para dialogar con las personas que llevaban cartulinas para solicitar algún apoyo.

En particular, apuntó la atención a un joven víctima de un artefacto explosivo improvisado.

“La doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, es muy sencilla. Y había unas, precisamente, de desplazados y de este joven que perdió su pierna”.

Ramírez Bedolla puntualizó en el caso de este joven que ya es atendido desde hace aproximadamente un mes por parte del Sistema DIF Michoacán, además de que han mandado a hacer una prótesis especial por la pérdida de su pierna.

Además, aseguró que Claudia Sheinbaum comprometió apoyo directo del gobierno de la República para este joven.