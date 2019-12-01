¡En su recta final! Supervisa Bedolla últimos detalles del puente La Hielera, en Uruapan

Uruapan, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- En su recta final de construcción, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó los últimos detalles del puente superior vehicular “La Hielera”, en Uruapan, que a su propuesta llevará el nombre del expresidente municipal, Carlos Manzo, y que será inaugurado de manera oficial el sábado 28 de marzo.

Los cuatro carriles centrales superiores fueron abiertos a la circulación durante los primeros días de febrero, en beneficio de 356 mil habitantes de la ciudad económicamente más importante del estado, y ahora la obra será entregada de forma completa con áreas de recreación en su bajopuente como skatepark, gimnasio al aire libre y juegos infantiles, así como con dos carriles en cada una de las laterales.

El mandatario explicó que la obra, donde se invierten 381.5 millones de pesos estatales, sin necesidad de contratar deuda pública, genera actualmente 110 empleos y facilitará el tránsito diario para alrededor de 30 mil vehículos. Además, en su bajopuente contará con un parque lineal de 2 mil 627 metros cuadrados de construcción.

“Vamos muy avanzados, estará listo para el próximo sábado. Este compromiso como gobernador lo hice hace dos años, nos costó trabajo porque por aquí pasaba el gasoducto y hay muchísima agua.”, manifestó Ramírez Bedolla.

El puente superior “La Hielera” resolverá uno de los principales puntos de congestionamiento vehicular en la intersección del libramiento oriente con la calzada La Fuente. Contará además con cruces seguros para peatones, ciclistas y personas con discapacidad, iluminación led y cámaras de videovigilancia conectadas al C5i.