En Querétaro sí: se fortalece la cooperación internacional

Querétaro, Querétaro, 18 de septiembre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la inauguración del foro “La Cooperación Internacional desde la Mirada Local”, un espacio que refrenda el compromiso de Querétaro con el fortalecimiento de lazos institucionales y la promoción de la cooperación desde el ámbito local, con énfasis en la consolidación de la relación con Japón.

Durante el evento, el mandatario estatal atestiguó la firma de un convenio de colaboración entre la representante del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en la Ciudad de México y presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados, Paloma Palacios González, y la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Gobierno de México (AMEXCID), Alejandra Del Moral Vela, a fin de formalizar la relación institucional.

Afirmó que es tiempo de incorporar ideas globales para implementar las mejores soluciones locales, motivo por el que celebró que la entidad sea sede del evento; y que se haya consolidado la alianza entre las autoridades locales y nacionales.

“Tenemos que ser punta de lanza en todo sentido, y en Querétaro nos gusta competir, pero lo que más nos gusta, es ganar, aquí nosotros iniciamos la carrera embajadores, donde hemos mandado más de mil muchachos al extranjero, para que puedan salir, conocer, aprender y regresar, y llevar lo mejor de Querétaro y traer lo mejor del mundo a Querétaro, porque en Querétaro sabemos que si no nos adaptamos al cambio, podemos desaparecer, o podemos quedarnos muy atrás”, enfatizó.

Resaltó que Querétaro es un ejemplo de lo que se logra cuando se trabaja con visión, y comentó que la entidad exporta 18 mil millones de dólares al año, y es el sexto lugar en números absolutos de creación de empleo. Estos resultados, precisó, la colocan en una posición sólida para impulsar la cooperación internacional y convertirla en desarrollo tangible para la gente.

El titular del Poder Ejecutivo dijo confiar en que Alejandra Del Moral y Paloma Palacios sabrán potenciar los alcances del convenio. Apuntó que desde la AMAIE, Querétaro ha acompañado una visión estratégica y plural, cuyo objetivo ha sido abrir espacios de diálogo para que los gobiernos locales capten mayores oportunidades de desarrollo.

Kuri González expresó su agradecimiento a todas las instancias que hicieron posible la realización del Foro y, de manera especial, a Chiaki Kobayashi y a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, con quienes, destacó, se han consolidado puentes permanentes de inversión, conocimiento y empleo.

En su mensaje, la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Gobierno de México, Alejandra Del Moral Vela, informó que con este convenio se da paso hacia una cooperación integral, inclusiva y descentralizada que facilitará la participación activa de los estados y municipios en los proyectos de cooperación internacional; y que fortalecerá las capacidades locales mediante formación técnica y acompañamiento.

También, dijo, abrirá espacios para la creación de alianzas estratégicas con actores internacionales, multilaterales y de cooperación; y se apegará legal y técnicamente a la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

“México en un mundo tan globalizado, hoy por hoy no puede estar aislado. México es el país, el hermano mayor de Centroamérica y el Caribe, así es que es súper importante que nosotros podamos compartir nuestras buenas prácticas con el extranjero. Y aunque no lo crean, México es el primer exportador de aguacate, de flores… Tenemos los centros logísticos más importantes del continente en mi pueblo, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y Querétaro; y tenemos mucho que aprender y mucho que compartir”, subrayó.

La representante del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en la Ciudad de México y presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados, Paloma Palacios González, expuso que las relaciones internacionales se han convertido en un componente fundamental de la gestión pública y constituyen un espacio de intercambio y aprendizaje mutuo.

Detalló que la cooperación internacional desde los gobiernos subnacionales de México ha experimentado un crecimiento sostenido en las últimas décadas. En este tenor compartió que bajo el liderazgo de Mauricio Kuri, Querétaro ha consolidado su presencia en el ámbito internacional, favoreciendo esquemas de cooperación que impactan directamente la vida de las comunidades.

Refirió que el convenio que hoy se suscribe, es fundamental para que la cooperación internacional se traduzca en un desarrollo tangible y para que se pueda trabajar desde una colaboración multiactor y multinivel en territorios más inclusivos, sostenibles y resilientes.

“Gracias a la visión y al liderazgo del gobernador Mauricio Kuri, este foro y la firma del convenio representan un paso más para que Querétaro siga consolidándose como un estado innovador, abierto y comprometido con la cooperación internacional y el bienestar de sus ciudadanos”, apuntó.

El presidente municipal, Felifer Macías, manifestó que si bien Querétaro es tierra de tradiciones, con una de las historias más ricas para presumir, es tiempo de que la nueva tradición sea la apertura a una cultura global, en la que municipios y estados estén abiertos a la cooperación y aprendizaje internacional como clave para el desarrollo de la sociedad.

Cabe destacar que Querétaro se ha consolidado como uno de los estados con mayor actividad en cooperación internacional en ámbitos como la salud, el desarrollo urbano, la educación, los derechos laborales, su atractivo territorial —incluido el turismo— y la seguridad ciudadana.