En Querétaro sí apoyamos con becas a más jóvenes universitarios: Mauricio Kuri

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 26 de agosto de 2025.- La mejor manera de predecir el futuro es construyéndolo, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar la ceremonia de entrega de 50 apoyos del programa Becas TC Energía Construyendo Comunidades Sólidas 2025, el cual es impulsado por la empresa internacional especializada TC Energy y que en esta ocasión beneficia a la comunidad estudiantil de universidades públicas y privadas.

Desde el auditorio de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), el mandatario estatal aseguró a alumnas y alumnos que, para alcanzar su verdadero potencial, México requiere tres cosas: garantizar el respeto a la ley, la participación ciudadana, así como educación, por lo que señaló, esta es una oportunidad para encontrar el cómo sí hacer las cosas.

“Aprovechen esta gran oportunidad, sean muy agradecidos, nunca se sientan menos que nadie y, mucho menos, más que nadie. A seguir trabajando por el Querétaro que queremos, y a darle con todo”, aseguró.

Mauricio Kuri reiteró que Querétaro está mejor por sus ciudadanos, y que la calidad profesional del recurso humano formado en las universidades de la entidad es la mejor carta de presentación cuando realiza giras para atraer inversiones, por lo que se seguirá apostando por incentivos como la Beca Embajadores, y otros apoyos para las universidades, como nunca se han visto.

A su vez, expresó su reconocimiento a TC Energy, por poner en marcha una iniciativa de apoyo a la educación que la pone como ejemplo de una empresa socialmente responsable, lo cual es un respaldo para hacer un Querétaro distinto y distinguible.

Durante su mensaje, la titular de la Secretaría de Educación, Martha Elena Soto Obregón, sostuvo que Querétaro se distingue en México por su apuesta firme por la educación de calidad, lo que se ve impulsado con eventos de este tipo, que demuestran que hay confianza plena en el potencial y la capacidad de la juventud para transformar sus comunidades.

“Estos avances son un motivo de orgullo, pero también de compromiso, porque detrás de cada cifra hay un rostro, hay un chavo, hay una chava, hay comunidades, hay familias, hay papás y mamás que nos empujan, y empresas como TC Energy que confían en la educación como la mejor herramienta de movilidad. Nuestro compromiso desde la Secretaría de Educación es seguir trabajando para que en educación nadie se quede atrás”, dijo.

Recordó que desde que se puso en marcha este programa, TC Energy ha otorgado becas que han beneficiado a trescientos ochenta y nueve estudiantes de Querétaro, con una inversión superior a seis millones setecientos mil pesos.

En su intervención, la funcionaria estatal destacó que, recientemente, el Inegi dio a conocer que Querétaro alcanzó el segundo lugar nacional de escolaridad, lo que significa que su población, en promedio, tiene once años de escolaridad, equivalente al quinto semestre de la preparatoria.

Asimismo, mencionó que la coloca como la segunda entidad con mayor participación académica en México, además de alcanzar el segundo lugar nacional con menos rezago educativo. Compartió que las cifras reflejan una disminución del 3.1%.

Precisó que anteriormente 37 estudiantes de cada 100 que iniciaban la primaria, concluían la universidad, pero hoy se logró elevar ese rango a 54 estudiantes, por lo anterior destacó que en Querétaro, cada vez más jóvenes cumplen el sueño de graduarse y estar listos para aportar su talento a la sociedad.

Durante su discurso, el responsable de la Unidad de Negocios de TC Energía en México, Gregory Romero, compartió que desde hace ocho años la empresa puso en marcha esta iniciativa que hasta el momento ha entregado tres mil 500 becas en todo el país.

Mencionó que los proyectos desarrollados en México por la empresa han venido acompañados de la llegada de inversiones, que requieren fuentes de trabajo con personas calificadas, por lo que la apuesta es seguir siendo parte del crecimiento y desarrollo de las comunidades mediante la educación.

A nombre de las personas beneficiadas, la estudiante de la UTEQ, Fátima Mora agradeció a las autoridades estatales y a la empresa TC Energy por el apoyo de este esquema de becas, las cuales, reconoció, significan algo más que un apoyo económico, sino motivación, confianza y la oportunidad de demostrar que la juventud sí puede salir adelante.

Dentro del acto protocolario, se realizó la entrega de cheques con apoyo para estudiantes del Tecnológico Nacional de México; el Tecnológico de San Juan del Río; la Universidad Aeronáutica en Querétaro; la Universidad de las Mujeres; la Universidad de Estudios Avanzados, y la Universidad Politécnica de Querétaro.

Asimismo, recibieron apoyo integrantes de la Centenaria Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro; el Instituto de Rehabilitación de Querétaro; la Universidad Politécnica de Querétaro; la Universidad Tecnológica en San Juan del Río; el Sistema Educativo Centro Universitario Iberoamericano de Estudios Profesionales, y la Universidad Tecnológica de Querétaro.