En Querétaro se fortalece el sistema de justicia con la instalación del Tribunal Laboral

Querétaro, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- La paz laboral y social que distingue a Querétaro, es trabajo de todas y todos, resultado de la fortaleza institucional y la vida democrática, cimentadas en el respeto a la ley y en el principio fundamental de la división de poderes, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al participar en la ceremonia de Instalación del Tribunal Laboral del Estado, acción que tiene como tarea esencial fortalecer la capacidad de atención, para brindar mejores servicios de justicia a las y los trabajadores queretanos con la integración de los juzgados Tercero, Cuarto y Quinto.

“Hoy damos un paso que beneficia directamente a la gente trabajadora de Querétaro y que fortalece nuestro desarrollo económico, porque un Estado donde la justicia laboral funciona, es un Estado que da certidumbre a la inversión, estabilidad al empleo y confianza a cada empresa que se instala aquí”, manifestó.

Desde la nave principal de la Ciudad Judicial, el mandatario reconoció la solidez institucional que tiene la justicia en el estado; la cual, precisó, debe estar al nivel de las demandas sociales de la población queretana. En este contexto, refirió que fortalecer la impartición de justicia implica, entre muchas otras variables, hacerla más accesible y eficiente, más pronta y expedita; pero, sobre todo, asegurar una justicia cotidiana en la vida de las personas.

Ante las y los integrantes del Consejo de la Judicatura, personal directivo, administrativo y operativo del Poder Judicial, líderes sindicales, presidentes de cámaras, colegios y asociaciones, Kuri González resaltó que la consolidación de este Tribunal Laboral responde a la alta demanda de servicios por parte de los justiciables, personas con nombre y apellido que todos los días llegan a los juzgados laborales buscando una respuesta justa y oportuna.

En este sentido, acentuó que el aumento en el número de jueces y de sus equipos de trabajo, igual que la adecuación y remodelación en sus instalaciones, se alinea al propósito de fortalecer la capacidad de atención para brindar mejores servicios de justicia. Al dirigirse a quienes recibieron nombramientos, así como al resto de las y los trabajadores en el servicio del Poder Judicial, reiteró su compromiso institucional con el fortalecimiento de la justicia en Querétaro y en el país.

“Nosotros les seguiremos diciendo sí a la justicia laboral, sí al cambio y sí a la evolución desde la responsabilidad. Con el nuevo Tribunal Laboral, con más jueces, con mayores capacidades, con nuevos espacios, con procesos renovados y una modernización en marcha, Querétaro seguirá teniendo un Poder Judicial sólido y ejemplar. Este es el Querétaro en que creemos. Un Querétaro donde las instituciones funcionan. Un Querétaro donde la ley se respeta. Muchas gracias y sigamos trabajando por un Querétaro donde la justicia laboral es plena, moderna y al servicio de todos”, subrayó.

Al tiempo de calificar como un hecho histórico que los tres Poderes del Estado se reúnan en la sede donde se imparte la mejor justicia de México, el magistrado presidente del Poder Judicial, Braulio Mario Guerra Urbiola, precisó que en la evolución del sistema de justicia se han enfocado en buscar instalar y también rehabilitar los espacios que existen en materia jurisdiccional laboral para poder duplicar la capacidad de respuesta que tendrán trabajadores y empresarios, por lo que se pasa de tres juzgados a la operatividad de seis jueces, con una expectativa del doble de capacidad y respuesta.

“Para este Querétaro moderno, un Querétaro que atrae inversiones, que promueve el empleo, un Querétaro que tiene un nuevo rostro, un nuevo diseño, tenemos que apostar a esta manera de propiciar la paz social, así como lo ha venido haciendo la Secretaria del Trabajo, mi amiga Liliana San Martín, y acompañarla también de la justicia laboral. Por ello, tener tres juzgados y pasar a seis jueces permitirá que tengamos un tribunal laboral que responda a los nuevos tiempos que Querétaro merece”, recalcó.

En su mensaje, la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, ratificó que en Querétaro el trabajo se traduce en resultados de un esfuerzo conjunto entre instituciones comprometidas con la justicia, con la legalidad y la dignidad laboral; por ello, enfatizó, este acto simboliza un paso firme hacia una justicia más pronta, moderna y cercana.

“Desde la Secretaría del Trabajo hemos acompañado esta transformación con un compromiso claro, que cada trabajadora y trabajador tenga acceso a mecanismos eficaces de conciliación, de atención y de resolución justa. En estos años, Querétaro ha demostrado que el diálogo y la conciliación son las herramientas más poderosas para construir estabilidad y confianza”, acotó.

Al brindar un recuento de los resultados obtenidos durante la presente administración estatal en la operación del Centro de Conciliación Laboral, destacó que han desahogado poco más de 77 mil procesos individuales, en cuanto a solicitudes colectivas más de tres mil 800, de los cuales el 80 por ciento son asuntos que se han resuelto a través de la conciliación y el 20 por ciento en el Poder de Justicia Laboral.

“Por ello, reitero que este avance no es casualidad. Hablar de paz laboral en el Estado de Querétaro no es ausencia de conflicto, es apostar por el diálogo y por cuidar el Estado que tenemos. Reitero que, en conjunto con el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, todos apostamos al valor del trabajo bien hecho. La justicia laboral es también una forma de reconocer el esfuerzo humano detrás de cada empresa, de cada oficio y de cada historia que se construye con trabajo. Porque en Querétaro hay justicia y hay desarrollo, y por tanto, hay futuro”, ponderó.

La instalación de este Tribunal Laboral representa un paso firme hacia un sistema de justicia que coloca en el centro la dignidad del trabajo humano y el respeto de los derechos de quienes intervienen en las relaciones laborales, planteó Anaid Canto Arvizu, jueza Segundo Laboral, al hacer uso de la voz en representación de las y los jueces que recibieron su nombramiento; agregó que este tribunal se instala bajo la premisa de una justicia pronta y expedita, donde el diálogo procesal, la igualdad y la transparencia sean prácticas diarias.

“Querétaro tiene la mejor calificación del país en Estado de Derecho y goza del mejor modelo de justicia penal por siete años de manera consecutiva. Como juez laboral me enorgullece decirlo, pero también me hace consciente de la alta responsabilidad que ello implica. En Querétaro hemos avanzado con absoluto respeto a la autonomía y soberanía de los poderes, pero hemos comprendido que cuando trabajamos juntos y coordinamos esfuerzos por el bien común, alcanzamos metas que favorecen a la comunidad y seguiremos construyendo para tener un Estado próspero, seguro y justo”, apuntó.

El Gobernador y el Magistrado Presidente del Poder Judicial, entregaron nombramientos a Jueces que integran el Tribunal Laboral del Estado de Querétaro; previo al acto protocolario realizaron un recorrido por las instalaciones del Juzgado Noveno Civil Querétaro; y finalmente realizaron el corte del listón inaugural que da fe del inicio de operaciones de los nuevos juzgados.