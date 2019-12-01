"En Querétaro no hay espacio para la impunidad", señala Martín Arango García

Querétaro, Querétaro, a 22 de agosto 2025.- En Querétaro no hay espacio para la impunidad y prueba de ello es que, gracias al trabajo conjunto y coordinado de las corporaciones de seguridad, se logró la detención del último de los presuntos implicados en el caso Cantaritos, demostrando que en Querétaro se gobierna para cuidar a las familias, con comunicación entre instituciones y con resultados, confirmó Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro.

“En Querétaro no hay impunidad; aquí la ley se respeta y quien la hace, la paga. Aquí se garantiza el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias; aquí no hay comparación con lo que sucede en otros estados de México, donde los delitos y la impunidad son el calvario que a diario deben vivir las familias que no encuentran ni respuesta ni justicia”.

Esto, luego de que el Fiscal, Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó la detención del tercer implicado en la masacre de Los Cantaritos que dejó 10 muertos, entre ellos, un presunto integrante del crimen organizado.

Arango García destacó que en Querétaro hay policías bien preparados, instituciones sólidas y una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, porque así son los gobiernos de Acción Nacional, lo que ha permitido mantener la paz social, la gobernabilidad y la libertad que distinguen a la entidad.

“Todo esto forma parte del Modelo Queretano de Bien Común, modelo que han implementado los gobiernos del PAN para que ninguna familia se quede atrás, porque cuando hay más oportunidades, más educación, más salud y más empleos, se logra también más seguridad y menos pobreza”.

Advirtió que mientras en otros estados gobernados por Morena la violencia y la impunidad marcan la vida de las personas, en Querétaro se fortalecen las instituciones.

“Y no hay privilegios para los delincuentes; aquí hay un gobierno que trabaja para que las familias vivan en paz. En Querétaro no hay espacio para la impunidad”.