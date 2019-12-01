En Querétaro, las familias no están solas, así fuera por tierra o por aire íbamos a llegar: Luis Nava 

Querétaro, Querétaro, 20 de octubre del 2025.- “En Querétaro, las familias no están solas, así fuera por tierra o por aire íbamos a llegar”, dijo el secretario de la Desarrollo Social del estado de Querétaro (Sedesoq), Luis Bernardo Nava Guerrero, quien informó que derivado de las lluvias en la Sierra Gorda y el Semidesierto; que afectaron a los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Arroyo Seco, Pinal de Amoles, San Joaquín, Peñamiller, Tolimán y Cadereyta de Montes; hasta el corte de esta mañana de lunes, se habían entregado 79 mil 324 apoyos con alimentos, kit de limpieza, de aseo personal, además tres mil 700 enseres domésticos para los habitantes que resultaron afectados.

De igual manera, explicó que se han contabilizados 583 viviendas afectada con daños estructurales leves, de las cuales 13 están completamente inhabitables por daños graves y tres de ellas tendrán que ser reubicadas, debido al riesgo latente por un socavón que amenaza a las viviendas.

"En conjunto entregamos más de 79 mil apoyos, para atender lo urgente, la alimentación y el abasto de agua, y hasta pañales para los bebés", dijo.

Mencionó que los se recibieron solicitudes para atender viviendas dañas en los municipios de: Pinal de Amoles con 172, Landa de Matamoros con 145, Jalpan de Serra con 88, Arroyo Seco con 72, San Joaquín con 48, Cadereyta de Montes con 35 y Peñamiller con 23.

Recorrido que también se entregaron mil 579 apoyos en herramientas: palas, picos, carretillas y láminas; para que los ciudadanos interesados en ellos pudieran apoyos a las jornadas de limpieza de caminos, reparaciones de casas y parcelas afectadas.

“En las manos de cada persona que recibió una herramienta hay voluntad para superar la contingencia, hay fuerza y hay esperanza”.

Recalcó que hubo zonas donde el acceso fue completamente bloqueado, por lo que se crearon puentes aéreos, con los cuales se puedo llegar a comunidades como Santa María de Cocos, en el municipio de Arroyo Seco; El Mezquite, en el municipio de San Joaquín y Adjunta de Gatos, en el municipio de Pinal de Amoles, llevando los apoyos necesarios a quienes más lo necesitaban durante esta contingencia climática.

“En Querétaro, las familias no están solas, así fuera por tierra o por aire íbamos a llegar hasta el último rincón, distribuíos los víveres que cada queretano y queretana que dijo que él podía ayudar, y gracias a sus apoyos nosotros concentrábamos en los centros de acopio y los distribuimos en los municipios”.

De igual manera, explicó que se han liberado más de mil 185 kilómetros de infraestructura carretera federal, estatal y municipal, ya que sin importar la pertenencia de esta, se trabajó de forma conjunta con el Ejército Mexicano y Guardia Nacional para no dejar incomunicados a los que transitan por las zonas afectadas por deslaves.