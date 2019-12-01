En Morelia impulsamos acciones para combatir la violencia y promover la igualdad: Melissa Vásquez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 11:06:47

Morelia, Michoacán; 17 de abril de 2025.- En el Gobierno de Morelia se impulsan acciones concretas para atender las causas de la violencia y promover la igualdad, afirmó la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, al asistir en representación del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a la inauguración de la primera “Feria Territorios de Paz”.

Desde Villas del Pedregal, en las instalaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi), destacó que este tipo de estrategias permiten acercar servicios básicos y atención directa a las familias, particularmente en zonas donde se requiere fortalecer el tejido social.

Subrayó que, a través de esta jornada, dependencias de los tres órdenes de gobierno acercaron servicios como vacunación, mastografías, atención médica, pago de servicios básicos, trámites municipales, actividades recreativas para niñas y niños, así como programas de atención.

Además, se contó con la participación de más de ocho dependencias federales, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS Bienestar), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) y programas de Bienestar, así como instancias estatales y municipales, lo que refleja una coordinación efectiva para llevar servicios directamente a la población.

La síndica resaltó que estas acciones forman parte de una estrategia enfocada en atender las causas estructurales de la violencia, mediante políticas públicas que reduzcan la desigualdad y generen mejores condiciones de vida para la población.

Asimismo informó que, como parte de los anuncios realizados durante el evento, se contempla la construcción de un nuevo hospital en Villas del Pedregal, el cual contará con 260 camas censables, nueve quirófanos y 54 especialidades médicas.

Finalmente, reiteró que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno permite ampliar el alcance de los programas y generar resultados concretos en beneficio de las y los morelianos.