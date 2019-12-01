En Morelia el pueblo está informado, participa y se organiza: Giulianna Bugarini

En Morelia el pueblo está informado, participa y se organiza: Giulianna Bugarini
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 11:09:32
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Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2026.- En sus recorridos por las colonias de Morelia, la diputada Giulianna Bugarini destacó que cada vez son más las vecinas y vecinos que participan, se organizan y alzan la voz para buscar soluciones a las necesidades de sus comunidades. Señaló que la gente quiere ser escuchada, involucrarse en las decisiones y trabajar para mejorar las condiciones de su ciudad.

Bugarini aseguró que la transformación está más viva que nunca y lista para sentirse en Morelia, porque existe un pueblo consciente, informado y dispuesto a participar. “La transformación se construye desde abajo, caminando las calles, escuchando a nuestra gente y organizándonos. Cuando el pueblo participa y se organiza, no hay nada que lo detenga”, afirmó.

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