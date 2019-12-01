En Michoacán no seremos un obstáculo para la construcción de una alianza en 2027: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- “Debemos de estar abiertos a la posibilidad de construir una alianza que sea por el bien de Michoacán", aseguró el líder priista Memo Valencia, al respaldar la propuesta hecha por el líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, de ir junto con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano en el 2027.

Indicó que en el PRI Michoacán siempre se atenderá el llamado institucional, porque "los priistas michoacanos no seremos un obstáculo para la construcción de una alianza", aunque dejó claro que también se cuenta con lo necesario para ir solos en el próximo proceso electoral donde se elegirá gobernador.

"El llamado de nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional ha sido muy claro y desde este Comité Directivo Estatal de Michoacán, quiero respaldar la propuesta que ha hecho nuestro líder nacional", precisó.

Por eso, el dirigente priista afirmó que "tendemos la mano a los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y les decimos desde aquí, estamos preparados, ponemos el interés del estado por delante y el interés de México, construir una alianza potente para ir juntos en el próximo proceso electoral".

Memo Valencia recordó que también el PRI Michoacán es un partido preparado, con estructura fuerte y real en cada uno de los municipios y seccionales, y que ningún interés particular se pondrá por encima del interés de la nación, pero si es necesario, el Revolucionario Institucional puede ir solo, por lo que la coalición es una opción.

“También estamos preparados para poder competir en solitario. Tenemos la fortaleza, la estructura, mujeres y hombres en cada municipio para hacerlo, pero estamos en sintonía con lo que nos indica nuestro líder nacional. Somos un partido institucional que no se nos olvide”.

Finalmente, el dirigente estatal aseguró que Michoacán merece tener un buen gobierno estatal y en los municipios, y en el PRI, los michoacanos tendrán una opción valiente, potente, que encamine a los destinos de la entidad a tiempos de victoria, paz y tranquilidad.