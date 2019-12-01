En Michoacán Legislatura local incorpora el término Gobernadora a la Constitución Michoacana

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- Con la afirmativa ficta de la mayoría de los ayuntamientos y el Concejo Mayor de Cherán, fue aprobada la Minuta Número 179, mediante la cual incorpora el término Gobernadora a la Constitución Política de Michoacán.

Cabe recordar, que fue el pasado 10 de abril cuando el Pleno de la 76 Legislatura aprobó la reforma a diversos artículos de la Carta Magna del Estado, con el objetivo de evitar un lenguaje genérico masculino para el cargo de la gubernatura; misma que fue enviada a los 112 ayuntamientos y al Concejo Mayor de Cherán para que emitan el resultado de su votación.

En este sentido, fueron los ayuntamientos de Zacapu, Tzintzuntzan, Jacona, Turicato, Buenavista, Paracho, Tumbiscatío, Indaparapeo, Hidalgo, Irimbo, Morelia y Briseñas, los que informaron al Congreso del Estado sobre su aprobatoria a la tal Minuta de Decreto.

Es así, que una vez transcurrido el término constitucional, sin que los gobiernos municipales hayan remitido el resultado de la votación correspondiente al Congreso de Estado, se entendió que aceptan la reforma constitucional, esto mediante afirmativa ficta; oficializándose así dicha adecuación que garantiza el principio de paridad de género, y la cual deberá publicarse sin la posibilidad de observaciones por parte del titular del Poder Ejecutivo.

Con dicha reforma, se garantiza la correcta armonización del lenguaje y la distinción del género para ocupar el cargo de gobernador o gobernadora; al utilizar un lenguaje inclusivo, y con perspectiva de género se promueve la igualdad desde el texto constitucional; se eliminan barreras históricas hacia las mujeres; y se evitan estereotipos dentro del lenguaje que genere prejuicio hacia las mujeres.