En Michoacán hay coordinación respetuosa entre Poderes: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- El Diputado Baltazar Gaona García, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán reiteró el respaldo institucional al Poder Judicial del Estado y su compromiso para acompañarlo en su transformación histórica, en defensa de la Constitución, con respeto a la división de poderes y en favor del pueblo de Michoacán.

Durante rueda de prensa previa a la Sesión Ordinaria, el legislador resaltó que el Primer Informe del Poder Judicial de Michoacán, ocurrido la semana pasada, no fue solamente la presentación de un informe institucional, sino la consolidación de un cambio estructural que México esperó durante décadas.

“El Primer Informe del Poder Judicial electo democráticamente en nuestra entidad marca un parteaguas en la historia de la justicia mexicana… Hoy la justicia ya no se define únicamente en acuerdos de cúpula, hoy nace del voto, hoy tiene el mandato ciudadano como fundamento, y eso cambia todo”, precisó.

Baltazar Gaona explicó que cuando un juez sabe que su legitimidad proviene del pueblo, su responsabilidad es mayor, y que cuando un magistrado entiende que su nombramiento no fue producto de un pacto político sino del voto ciudadano, su compromiso se eleva.

“Todavía hay desafíos, todavía debemos fortalecer capacidades técnicas, agilizar procesos y garantizar que la justicia sea pronta y expedita, pero el cimiento ya cambió, hoy podemos afirmar que México y Michoacán viven una nueva etapa en la historia de su sistema judicial”, puntualizó

Destacó que el Poder Judicial del estado fue electo de manera libre y democrática por lo que magistradas, magistrados, juezas y jueces hoy cuentan con el respaldo del voto ciudadano, con legitimidad democrática.

Agregó que actualmente en Michoacán existe una coordinación respetuosa entre poderes, “no se trata de subordinación, se trata de coordinación respetuosa entre poderes. La división de poderes no significa aislamiento ni confrontación permanente, significa equilibrio, responsabilidad compartida y compromiso con el pueblo”.

Finalmente, el Presidente de la Mesa Directiva afirmó que México y Michoacán viven una nueva etapa en la historia de su sistema judicial, una etapa donde la austeridad sustituye al privilegio, donde la legitimidad sustituye a la imposición, donde el voto sustituye al dedazo, y donde el compromiso con el pueblo sustituye a los acuerdos en lo oscurito.