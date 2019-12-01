En Michoacán el candidato de Morena al gobierno únicamente entre Raúl Morón o Fabiola Alanís 

Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- Michoacán será uno de los 17 estados del país que renovarán su gubernatura en las elecciones del siguiente año y las encuestan hablan de dos candidatos con amplia ventaja sobre sus competidores, ellos son Raúl Morón Orozco y Fabiola Alanís Sámano.

A tan solo unos cuantos meses de la elección para renovar la gubernatura de Michoacán las cifras que manejan varias casas encuestadoras colocan a Raúl Morón en el caso de los hombres con una amplia ventaja que muchos especialistas consideran ya irreversible a favor del senador.

Desde hace siete años las encuestas que se manejan tanto a nivel nacional como estatal le han dado una clara a Morón y en la mayoría de ellas dobla o triplica la intención del voto a sus contrincantes y eso los tiene preocupados al ver que la ventaja lejos de acortarse se amplia.

En el caso de las mujeres Fabiola Alanís desde hace meses es la persona que más ha crecido y por ello ya se le considera también con una ventaja que nadie le podría quitar la candidatura por Morena.

En todas las mediciones Morón y Fabiola están arriba y ya nadie los podría alcanzar.

De acuerdo con el ejercicio de opinión, 35.6% de los encuestados indicó que, si hoy fueran las elecciones para mandatario estatal sufragarían por Morena; en segundo lugar se ubicó el PAN (21.5%) y en tercer el PRI (10.2%).

Con más de 3.8 millones de ciudadanos en el padrón, Michoacán se posiciona entre los estados con mayor peso electoral en la región. La participación será un factor determinante en el próximo proceso electoral donde el abstencionismo ha sido un reto, y los partidos buscan activamente conectar con votantes jóvenes y con sectores tradicionalmente indecisos.

Hoy con Raúl Morón y Fabiola Alanís al frente de todas las encuestas, por ello sobra decir que en Michoacán, de ellos saldrá el candidato de Morena al gobierno Estatal.