En la pluralidad y el respeto, el gobierno de Morelia ofrece resultados: Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.- La diputada local Brissa Arroyo subrayó que el Morelia del futuro requiere de que caminemos en unidad, sumando esfuerzos, en coordinación, con transparencia, “y hoy se sientan las bases en esta administración municipal”.

Al asistir a la presentación del Primer Informe de Gobierno del periodo 2024-2027 del Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, consideró que en este gobierno local ha sido clave el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y Poderes del Estado, lo que se traduce en mayor atención a la ciudadanía.

La Congresista local hizo un reconocimiento al Presidente Municipal, Alfonso Martínez porque ha conducido su gestión gubernamental con orden en la ejecución de recursos e implementación de programas y acciones.

“Y es de reconocer también el ejercicio de respeto, de abrir puentes de comunicación con el Gobierno del estado y la Federación, en esta pluralidad política se está trabajando y generando beneficios a la gente”, afirmó Brissa Arroyo.

En este contexto, la legisladora local consideró que cuando se gobierna poniendo en el centro de atención a la ciudadanía y sin intereses partidarios o particulares se obtienen mejores resultados.

Y es que el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez cumpliendo con este acto de rendición de cuentas y el estado que guarda la administración municipal pormenorizó las principales acciones realizadas en ejes como obra pública, desarrollo social, económico, cultura, deporte, educación, seguridad pública, la digitalización del gobierno municipal, además de los nuevos proyectos enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal.