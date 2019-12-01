En la impartición de justicia la ciudadanía debe estar en el centro de cada decisión: Brissa Arroyo

En la impartición de justicia la ciudadanía debe estar en el centro de cada decisión: Brissa Arroyo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 16:15:22
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Morelia, Michoacán, 16 de Octubre de 2026.- La Diputada Local Brissa Arroyo Martínez, se pronunció a favor de una justicia cercana a la ciudadanía, transparente y con imparcialidad.  

"Nuestra gente debe ser el centro y el enfoque principal en cada decisión política, pública o judicial, superando posturas ideológicas o de colores partidistas", afirmó Brissa Arroyo. 

Lo anterior en el marco del Informe de Trabajo de la Sala Colegiada Civil Región Zitácuaro, que preside el Magistrado Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, y en donde por primera vez se reconoce el esfuerzo de la ciudadanía con la Presea de Las Tres Antorchas. 

Brissa Arroyo se refirió a la importancia de continuar con la profesionalización y capacitación del Poder Judicial, además de la suficiencia presupuestaria para enfrentar los nuevos desafíos como la implementación del Código Nacional de procedimientos civiles y familiares (CNPCyF). 

Asimismo, Brissa Arroyo reconoció los resultados en esta Sala Colegiada Civil Región Zitácuaro y su convicción con la impartición de una justicia humana, cercana a la gente y transparente. 

Hizo extensiva la felicitación a las comunidades indígenas de Carpinteros, Cresencio Morales, Donaciano Ojeda y Francisco Serrato así como a otros sectores sociales que fueron reconocidos con el galardón Las Tres Antorchas de Zitácuaro, que representan la justicia, dignidad y comunidad.

La Sala Colegiada Civil Región Zitácuaro inició funciones el  16 de octubre de 2025 y abarca 
Cuatro distritos judiciales: Hidalgo, Maravatio, Huetamo y Zitácuaro, destaca su vinculación institucional, social y académica.

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