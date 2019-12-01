En la guerra contra el bien y el mal, el gobierno ha decidido ponerse del lado equivocado: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- En la guerra que se libra en Michoacán entre el bien y el mal, tal parece que el gobierno federal y el estatal han decidido ponerse del lado equivocado, aseguró el dirigente estatal, Memo Valencia luego de reiterar su condena por el ataque que sufrió el excandidato a la presidencia municipal de Morelia, René Valencia Reyes, el pasado 10 de enero en Erongarícuaro.

“Yo se los dije, hasta parece que les están haciendo los criminales el trabajo al gobierno y son los afectados de que no se haya concretado esta tarea. Pedir que se investigue”, dijo.

Indicó que la indiferencia e indolencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien vino a Michoacán el pasado domingo, “hace que esto parezca que les molestó que no se hubieran salido con la suya los delincuentes”.

“Se los dije, extraño al Ramírez Bedolla de candidato que fue muy empático conmigo cuando el atentado en 2021, que se manifestó inmediatamente a través de sus redes sociales. Ahora fue muy indiferente, no puso absolutamente nada”.

Memo Valencia abundó que Ramírez Bedolla se ha convertido en lo que tanto criticaba del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien también fue indolente y el propio líder priista se lo reprochó cuando atentaron contra él como candidato a la alcaldía de Morelia en 2021.

“Está terminando por parecerse al Silvano Aureoles que tanto criticó, recuerden que Silvano Aureoles tampoco puso absolutamente nada y yo le reproché su indiferencia, su indolencia, pues ahorita estamos igual, desafortunadamente”, mencionó.

El líder priista aseguró que ya envió la relatoría de los hechos y de las amenazas que a diario recibe a instituciones gubernamentales federales, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque a diario se violan los derechos no solo de quienes levantan la voz por la inseguridad en la entidad y de muchos más ciudadanos que son víctimas del crimen organizado.

“No somos los únicos en Michoacán que padecemos esto, por ser personas conocidas lo hace relevante, pero hay miles de personas que están viviendo esta situación o hasta peor, pero por no ser personas conocidas no hacen absolutamente nada”, declaró.

Refirió que no se descarta alguna línea política porque todos saben las denuncias que ya ha interpuesto en contra del ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, el cual, insistió, debe ser llamado a declarar por el tema Carlos Manzo y no descarta también por el atentado a René Valencia.

“¿Sí saben quiénes son Los R´s no? No lo digo yo, lo dijo Omar García Harfuch. Son los criminales que mandaron matar a Carlos Manzo y un hermano de ellos es compadre de Leonel Godoy y él mismo lo reconoció y los otros son sus ahijados y son los que mandan en el Cártel Jalisco Nueva Generación aquí en Michoacán, para acabarla así. ¿Pues de dónde viene este chingazo? Por eso digo que es el padrino”, dijo.

Finalmente, el también diputado local, exigió a las autoridades se esclarezca el atentado en contra de René Valencia, “se dé con los responsables y se logre limpiar esa zona de Erongarícuaro que ha sido rehén del crimen organizado durante varios años”.