En Fuentes de Morelia y Juana Pavón, realiza Secretaría de Servicios Públicos jornada de limpieza
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 15:27:19
Morelia, Michoacán, a 14 de septiembre de 2025.- Brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos y vecinas y vecinos, llevaron a cabo una nueva jornada de limpieza integral en el área verde de la colonia Juana Pavón y Fuentes de Morelia.

Desde temprana hora, trabajadores municipales se trasladaron a esta zona ubicada al sur de la capital, a fin de mejorar los espacios que diariamente son utilizados por las familias para convivir y hacer deporte.

Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la referida Secretaría, explicó que la jornada consistió en el retiro de basura, poda de jardines, clareo de luminarias; además de acercar servicios para las mascotas, a través del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA).

Comentó que además de la labor de las brigadas, la participación ciudadana es fundamental, pues son ellos quienes utilizan las áreas comunes y cuando colaboran en la limpieza, se genera un sentido de pertenencia y cuidado.

