En este mes arrancan pruebas del teleférico de Uruapan: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 17:11:20
Ciudad de México, a 7 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que en este mismo mes iniciarán las pruebas de funcionamiento del teleférico de Uruapan, luego de encabezar reunión de trabajo para revisar avances de construcción de este nuevo sistema de transporte seguro, ecológico e inclusivo.

Acompañado de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, directivos de las empresas encargadas de la obra, Doppelmayr y Grupo Indi, adelantaron que las cabinas estarán circulando a prueba desde las estaciones 1 (Hospital Regional de Uruapan), a la 2 (Plaza Ágora) y 3 (Presidencia Municipal).

