En Erongarícuaro hasta los muertos recibían despensas, denuncia alcaldesa en Primer Informe de Gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 10:12:18

Erongarícuaro, Mich., a 09 de agosto de 2025.- El municipio enfrenta varias irregularidades, entre ellas, una deuda acumulada de casi 7 millones de pesos, derivada de laudos y sentencias firmes en materia laboral, situación que representa un golpe económico severo para las finanzas y es el resultado directo de una serie de litigios mal gestionados o en muchos casos, completamente ignorados por la pasada administración, denunció la presidenta municipal de Erongarícuaro, Liliana Campos de la Luz, al presentar su Primer Informe de Gobierno.

A lo anterior, explicó, se suman anomalías relacionadas con el cobro del impuesto predial a cerca de 200 contribuyentes.

“Estos pagos fueron efectuados en el proceso regular establecido por la Tesorería Municipal de la administración pasada y a los contribuyentes les entregaron recibos firmados y sellados por la autoridad. Sin embargo, al revisar el padrón de pagos del impuesto, se detectó que estos no están reflejados en las cuentas bancarias del Ayuntamiento”, detalló.

La alcaldesa confió en encontrar mecanismos legales para que los pagos realizados por los contribuyentes se vean reflejados de manera correcta en los registros financieros del municipio, a pesar de las irregularidades cometidas.

“Tanto la ex tesorera municipal como el ex presidente municipal deberán ser llamados a responder por sus actos, enfrentando las consecuencias jurídicas que conforme a derecho les correspondan”, sentenció.

Otra de las irregularidades es la entrega de despensas por parte del Gobierno del Estado que presuntamente fueron entregadas a beneficiarios registrados en un padrón oficial en el que se detectaron inconsistencias graves, porque varios ya fallecieron.

“El DIF municipal de la pasada administración tenía personas fallecidas y personas inexistentes como beneficiarios de despensas. El Gobierno del Estado nos ha exhortado al municipio el pago de la cantidad de 6 millones 998 mil 996 pesos, monto que representa el valor total de los apoyos entregados indebidamente durante dicho periodo”, informó.

La alcaldesa enfatizó que este año demuestra que cuando hay voluntad, honestidad, legalidad y amor por la tierra que les vio nacer, los resultados llegan.

“Este gobierno se construye con valores, transparencia y vocación de servicio”, abundó.

Pese a esas problemáticas, aseguró que su gobierno trabaja todos los días para estabilizar las finanzas y recuperar, en la medida de lo posible, la confianza y la dignidad del municipio.

“Aunque el camino ha sido difícil, el resultado es alentador, con pocos recursos, pero con mucha voluntad se ha logrado avanzar”, indicó.

Asimismo, destacó avances en materia de salud, protección civil, desarrollo social, rehabilitación del archivo municipal y seguridad pública, rubro en el cual agradeció el apoyo del líder priista Memo Valencia.

“Quiero aprovechar este espacio para agradecer públicamente a mi presidente de partido que siempre ha estado conmigo. Sé que la Dirección de Seguridad Pública es el área más sensible y quiero reconocer que siempre has estado conmigo. En los momentos más difíciles que ha vivido nuestro municipio, Memo nunca me ha dejado sola y pues para muestra basta un botón”, refirió.

Durante su intervención, el dirigente del PRI Michoacán, Memo Valencia, aseguró que bajo cualquier circunstancia siempre acompañará la lucha por el desarrollo de Erongarícuaro.

“Es muy difícil llegar a una presidencia municipal prácticamente desmantelada y cuando los hechos se ven, las palabras sobran. Yo estuve aquí cuando Lili recibió la presidencia municipal, y ella está transformando este Ayuntamiento”, destacó.

Recordó que, de no contar con vehículos, ahora el municipio cuenta con una unidad para el DIF, una ambulancia y además, se arregló un autobús que pudo haber durado otras administraciones sin dar servicio.

“La siempre eficiente administración de los recursos públicos que hace nuestra presidenta municipal, ha logrado que ustedes vean hechos tangibles que se notan en el desarrollo de Erongarícuaro”, expuso.

Finalmente, el regidor Fernando Maldonado García, reconoció la valentía de la alcaldesa al denunciar actos de corrupción y ser una administración de puertas abiertas.

“Nunca se nos ha negado el derecho de opinar, proponer y sumar, lo que habla de una gestión plural, incluyente y verdaderamente democrática”, expresó.