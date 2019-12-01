En el último año, se redujeron 20% los percances viales en la ciudad de Querétaro: Felifer Macías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 14:08:18

Querétaro, Querétaro, 20 de noviembre del 2025.- En el último año los percances viales en la ciudad se redujeron hasta en un 20 por ciento, aseguró Felipe Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, quien reconoció que esta baja es el resultado de las estrategias implementadas para fomentar la cultura vial.

Destacó acciones como el programa “Si chocas te mueves”, los operativos de alcoholimetría y la estrategia de Cruces Seguros, que han contribuido a disminuir el número de choques.

“Traemos una reducción, respecto al mismo periodo del año anterior, del 20 por ciento de percances. Es parte de este fomento de la cultura de vida que hemos venido propiciando”.

De acuerdo con las cifras municipales, en 2024 se registraron mil 869 accidentes, lo que representa mil 181 hechos menos en comparación con 2020.

Al referirse al accidente ocurrido el miércoles por la mañana y que colapsó la avenida de Bernardo Quintana, Macías Olvera reconoció que el hecho generó caos vial en diversas vías, aunque subrayó que no hubo pérdidas humanas ni lesiones graves. Enfatizó que la clave para reducir incidentes es el respeto a los reglamentos de tránsito y a los límites de velocidad.

Señaló que, recientemente se firmó un convenio con la plataforma Waze, que integra a Querétaro en la “red de ciudades Waze”, permitiendo alertar a la ciudadanía sobre afectaciones viales en tiempo real.

Como ejemplo, mencionó la carrera nocturna, donde las notificaciones preventivas ayudaron a aplicar medidas de movilidad inmediatas.

“Hoy este es un avance muy importante que no se tenía. Al ser parte de las ciudades Waze ya se dan alertas preventivas y se aplican mecanismos de movilidad de manera inmediata. Hay un buen trabajo en equipo entre municipio y estado, pero lo más importante es el respeto a los reglamentos y a la cultura vial”.