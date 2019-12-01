En el PRI no sabemos rendirnos: Alejandra Andrade

Morelia, Michoacán, 17 de septiembre de 2025. “El PRI es el único partido que ha sabido gobernar y resistir a la oposición. Hoy, desde aquí les pido que levantemos la voz con más fuerza que nunca, que cada sección, cada barrio, cada comunidad vuelva a sentir al PRI cercano, decidido y combativo, porque si algo nos distingue es que no sabemos rendirnos”, señaló la secretaria de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandra Andrade Becerril, durante la entrega de nombramiento y toma de protesta de su homóloga en Michoacán.

En ese sentido, dijo, los espacios que vengan tienen que ser para quienes han trabajado por el PRI, “porque el PRI no se hace desde arriba, se hace desde abajo, en la calle, en las colonias, en las comunidades, casa por casa, persona por persona”.

Asimismo, dijo, el reto tricolor está claro y consiste en volver a tocar las puertas, mirar a los ojos a la gente y decirles con toda certeza, que estábamos mejor cuando gobernaba el PRI.

También desde la trinchera legislativa nacional “nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas, ha puesto el ejemplo de lo que significa encabezar una oposición firme, clara y combativa", añadió.

Por su parte, el presidente estatal del Revolucionario Institucional, Memo Valencia, resaltó la lucha que encabeza el líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, en contra del gobierno en el poder con el objetivo de recuperar la democracia en México.

“Ellos no tienen ningún instrumento más que el ataque, la confrontación, la división, el intentar descalificar a nuestros gobiernos cuando ahí están los indicadores, los números, las cifras oficiales, no le llegan a ninguno de los gobiernos de nuestro partido”, enfatizó.

Sobre el nombramiento de Brenda Garnica como secretaria de Operación Política en Michoacán, el también diputado local, reconoció su conocimiento de la militancia en los municipios, en las comunidades y en los seccionales.

Durante su intervención, la secretaria general, Yadira Guerrero Huerta, comentó que la participación de las nuevas generaciones no solo es necesaria, sino fundamental para garantizar la evolución del PRI y mantenerlo como un partido siempre cercano a la ciudadanía.

“Con este nombramiento reafirmamos nuestro compromiso con la renovación, con la inclusión y la construcción de un proyecto sólido que combine la experiencia con la frescura y las ideas jóvenes”.

A su vez, la recién nombrada secretaria de Operación Política, Brenda Garnica Meza, agradeció la confianza de la dirigencia estatal para esta encomienda y resaltó la gran responsabilidad para reforzar a la militancia en cada rincón de Michoacán.

“Sin romper la confianza de nadie porque el reto es fuerte, pero son de esos retos que me gustan y yo se los he dicho al menos a los que me conocen, que cuando un reto se disfruta a este nivel, creo que el resultado es más grande”, finalizó.