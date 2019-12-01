En El Marqués, Querétaro, es prioridad cuidar, proteger y acompañar a todas las mujeres: Rodrigo Monsalvo

El Marqués, Querétaro, 26 de noviembre del 2025.- Para la administración municipal de El Marqués es imprescindible cuidar, proteger y acompañar a todas las mujeres del municipio, afirmó el acalde de esa demarcación, Rodrigo Monsalvo Castelán, al encabezar el programa de actividades que organizó el Instituto Municipal de la Mujer.

El edil destacó la importancia de fortalecer la cultura de la denuncia, así como la representación legal gratuita que ofrece el municipio a víctimas de violencia.

Subrayó que garantizar una vida libre de violencia para niñas y mujeres marquesinas es una causa central para su gobierno, y destacó el trabajo transversal que se realiza para la erradicación de la violencia y la igualdad sustantiva.

Reconoció el trabajo del Instituto Municipal de la Mujer y reiteró que una de las prioridades fundamentales de su administración es cuidar, apoyar y proteger a todas las mujeres marquesinas.

“Hoy nos reúne una causa fundamental para el desarrollo del municipio: garantizar una vida libre de violencia a niñas y mujeres; por ello, cada 25 de noviembre representa más que una sola conmemoración. Es un llamado a la sensibilización y a la acción responsable de todas y todos y también a la rendición de cuentas. En El Marqués vamos a seguir avanzando con decisión en esta materia desde el IMM, trabajando de manera transversal en la prevención y erradicación de la violencia, brindando apoyo y representación legal gratuita a las víctimas; fomentando la cultura de la denuncia y sumando cada día más familias marquesinas a esta causa”.

Aseguró que las mujeres del municipio no están solas, ya que su gobierno continuará fortaleciendo los programas, asesorías y acompañamientos necesarios para salvaguardar su integridad.

“Vamos a seguir impulsando acciones por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y seguiremos comprometidos con su derecho a vivir una vida plena, feliz y libre de violencia”.

Durante el acto protocolario, se recordó el origen del 25 de noviembre como fecha designada por la ONU para visibilizar y combatir la violencia contra mujeres y niñas, una problemática que continúa afectando a nivel mundial y que en El Marqués se atiende mediante acciones integrales de prevención, atención, acompañamiento jurídico y vinculación institucional.

Este esfuerzo se integra a la estrategia municipal para construir entornos seguros, impulsar la igualdad sustantiva y garantizar que las políticas públicas lleguen a quienes más las necesitan.