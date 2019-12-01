En el Congreso de Michoacán tienen con Brissa Arroyo a una diputada municipalista 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 18:55:04

Morelia, Michoacán, a 08 de agosto de 2025.- La diputada local Brissa Arroyo, acompañó al Presidente Municipal de Carácuaro, Hever Tentory García a su Primer Informe de Gobierno.

La Congresista, -integrante de la Comisión de Gobernación en la 76 Legislatura-, refrendó su visión municipalista y el compromiso de respaldar a los Ayuntamientos, “en el Congreso local tienen una aliada y una mano amiga”.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), destacó las políticas públicas municipales y programas en favor de la ciudadanía, lo que refleja un Carácuaro de resultados y con rumbo.

“Sin duda Carácuaro es ejemplo de trabajo permanente, de un esfuerzo conjunto entre las autoridades municipales y su gente”, expresó.

Reconoció también a los gobiernos municipales del PRD que ya han presentado su informe de labores cumpliendo así con la rendición de cuentas y la transparencia.

Al rendir su primer informe de labores, el Presidente Municipal de Carácuaro, Hever Tentory García habló de los avances en obras e infraestructura, servicios públicos municipales, desarrollo del campo y atención a los grupos vulnerables a través del sistema DIF.