En el 2026 tendremos mayor cercanía con la población: Car Herrera

Querétaro, Querétaro, 13 de enero del 2026.- Con el objetivo de preservar las tradiciones, el Sistema Estatal DIF, a través de los Centros de Atención Infantil 1 y 2, celebró el Día de Reyes con las y los niños, quienes participaron en diversas actividades recreativas y recibieron la visita de los tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltazar.

Durante el evento, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, afirmó que dejará su huella este 2026 en la institución que preside, por ello estará, aún más en las calles para estar en contacto directo con la ciudadanía y escuchar lo que necesitan, para dar una solución y mejorar las condiciones de vida de las y los queretanos.

“Muchas veces lo que uno necesita es que nos escuchen, algo tan sencillo como e s c u c h a r, por ello empezamos el 2026 con este optimismo de mantener mayor cercanía con la ciudadanía, vendrán nuevos retos y como profesionales que somos sabremos resolverlos”, afirmó.

En tanto, el director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro, anunció que en el transcurso de este año se realizarán diversas acciones en los Centros de Atención Infantil 1 y 2 que beneficiarán a la comunidad estudiantil, además, aseguró que estarán pendientes de cubrir las necesidades que se registren.

Posteriormente, los tres Reyes Magos bailaron, cantaron y entregaron juguetes en este festival; estuvieron presentes la coordinadora de los Centros de Atención Infantil, Laura Elena Paniagua García; así como personal docente y administrativo.