En alerta PC Michoacán ante formación de la tormenta tropical “Mario”

En alerta PC Michoacán ante formación de la tormenta tropical “Mario”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 12:15:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.– La Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) informa que se ha establecido un operativo de prevención y vigilancia ante la formación de la tormenta tropical “Mario”.

Por instrucciones del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, elementos de PC se han desplegado en la Costa de la entidad; a la par se ha cerrado la navegación de embarcaciones menores y mayores en el puerto de Lázaro Cárdenas. 

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el corte de las 9:00 horas, el meteoro se ubica a 95 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas. 

El coordinador estatal de PC, Amuravi Ramírez Cisneros informó que como parte de las acciones preventivas se mantiene un monitoreo constante de ríos, presas y cuerpos de agua, verificando niveles y capacidad de almacenamiento en puntos estratégicos como las presas de Cointzio y La Villita. 

Asimismo, dijo, se realizan recorridos en zonas vulnerables, incluidos los puntos críticos de la ciudad de Morelia, para atender oportunamente cualquier eventualidad.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, atender las recomendaciones preventivas y, en caso de emergencia, comunicarse de inmediato a la línea 911, así como consultar los refugios temporales en el siguiente link: http://siir.michoacan.gob.mx 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Abandonan restos humanos en autopista de Nuevo León; autoridades cierran la vialidad
En Michoacán en doce días asesinan a 10 mujeres; Morelia y Uruapan, con más casos
Rescata la FGE a dos caninos en la colonia Jesús Romero Flores en Morelia, Michoacán por maltrato animal
Evacúan dos comunidades en Tlaxcala por fuga de gas
Más información de la categoria
En Michoacán en doce días asesinan a 10 mujeres; Morelia y Uruapan, con más casos
Gobierno de Michoacán entregará más de 200 mil tenis a estudiantes de secundarias: Bedolla
Inician en Uruapan pruebas del sistema prepago y videovigilancia en transporte público: ITransporte
Carnitas de Michoacán, certificación que protege, da valor y abre mercados: Sedeco
Comentarios