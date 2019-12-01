En abril se abre circulación de carriles elevados del puente de Policía y Tránsito de Morelia: Bedolla

Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- Con un 80 por ciento de avance en su construcción, el puente superior Independencia abrirá en el mes de abril la circulación en sus cuatro carriles elevados, para dar solución al tránsito vehicular que se genera en la zona de Policía y Tránsito de Morelia, por el paso del tren, anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En un recorrido de supervisión, junto al secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, el mandatario señaló que los trabajos continuarán en el bajopuente, donde se contemplan cuatro carriles laterales, dos por ambos sentidos; así como un parque lineal con áreas de recreación y cruces seguros para las personas peatonas.

Ramírez Bedolla destacó que la obra, donde se realiza una inversión estatal de 350 millones de pesos, sin necesidad de generar deuda pública, está pensada en la seguridad de las personas. “En la noche o en la madrugada el tren se quedaba sobre el periférico y eso llegó a ocasionar graves accidentes”, dijo.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que el puente Independencia aumentará de seis a ocho el número de carriles para aliviar el conflicto vial que se genera en la zona, ya que en las cercanías se encuentra el patio de maniobras del tren que proviene del puerto de Lázaro Cárdenas.

“Estos trenes miden hasta tres kilómetros, entran al patio de maniobras, pueden meterse en un kilómetro y en dos kilómetros dejan la cola detenida, ocasionando un colapso en la zona. Calculamos que a más de 15 mil vehículos les tocaba detenerse por completo por el paso del tren”, indicó.

La construcción del paso superior Independencia se realiza con concreto hidráulico de alta calidad, lo que garantiza una vida útil por más de 50 años en beneficio de más de 849 mil personas y 69 mil 289 vehículos que diariamente transitan por la zona.