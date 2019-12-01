En 2027 vamos a fortalecer la Policía Morelia: JC Barragán

En 2027 vamos a fortalecer la Policía Morelia: JC Barragán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 09:40:23
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Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2026.- Tras la propuesta de desaparecer las policías municipales, el diputado Juan Carlos Barragán afirmó que la seguridad de las familias no se construye desapareciendo instituciones, sino fortaleciéndolas.

El legislador señaló que una policía municipal fuerte es indispensable para prevenir el delito, recuperar la confianza de la población y atender con oportunidad los problemas de seguridad en colonias y comunidades.

“La seguridad no se resuelve quitándoles responsabilidades a los municipios. Se resuelve con policías bien preparados, equipados y cercanos a la gente. En Morelia en 2027 no vamos a desaparecer la Policía Municipal; la vamos a fortalecer”, mencionó. 

Barragán explicó que su propuesta contempla incrementar el estado de fuerza, mejorar el equipamiento y la tecnología de la corporación, ampliar la presencia territorial mediante patrullajes permanentes y consolidar un modelo de policía de proximidad que conozca a las familias y actúe de manera preventiva.

Asimismo, planteó reforzar la coordinación con las corporaciones estatales y federales, sin que el municipio renuncie a su responsabilidad constitucional de brindar seguridad a la población.

Finalmente, Juan Carlos Barragán reiteró que la seguridad se construye desde lo local, con instituciones fuertes, cercanas y honestas.

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