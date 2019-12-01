En 2026, podrían llegar pingüinos al Zoo de Morelia, adelanta director del parque

En 2026, podrían llegar pingüinos al Zoo de Morelia, adelanta director del parque
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 15:57:19
Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre del 2025.- Durante 2026 podría llegar al Zoológico de Morelia “Benito Juárez” una especie de pingüinos, adelantó el director del parque, Julio César Medina Ávila, al señalar que ya se analizan las posibilidades para incorporar esta especie al parque alojado en la capital michoacana.

El funcionario estatal informó que se prevé una reunión con el patronato y directivos del Acuario de Veracruz, considerado uno de los más importantes del país por su diversidad de especies, con quienes se mantiene diálogo para concretar el proyecto, que tiene como principal objetivo la reproducción de dicha especie.

Indicó que por el momento no es posible brindar mayores detalles hasta que se formalice un acuerdo, aunque destacó que se trata de una especie acuática que se encuentra en peligro de extinción, lo que implicaría un esfuerzo especializado para su manejo y conservación.

Medina Ávila subrayó que, de concretarse la llegada de esta especie, el Zoológico de Morelia se posicionaría como un referente en acciones de conservación de fauna en riesgo, particularmente en el ámbito acuático, para lo cual sería necesario ampliar el acuario del recinto durante los primeros meses del año.

