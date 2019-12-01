Empresarios se suman al Plan Michoacán y respaldan acciones de Bedolla y Sheinbaum

Empresarios se suman al Plan Michoacán y respaldan acciones de Bedolla y Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 19:58:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- Empresarios e integrantes de las cámaras de la industria y del comercio en el estado, confirmaron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla pleno respaldo a las acciones impulsadas por el mandatario y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En reunión de trabajo y con la participación de Francisco Medina, Alonso Gómez Sáenz, Enrique Ramírez, Alejandro Martín del Campo, Manuel Martín del Campo, Raymundo López Olvera, Jaime Ramírez, Eduardo Ramírez, Héctor Sistos, Guillermo Guzmán, Álvaro Medina, José Luis Solorzano, Alipio y Rodrigo Bribiesca, Gonzalo Méndez, Israel Castro, Luis Medina, Omar Campos, entre otros se destacaron los alcances y beneficios que traerá a los municipios la estrategia integral para el desarrollo y pacificación de la entidad.  

Asistieron el Consejo Coordinador Empresarial, Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), Consejo Coordinador de Lázaro Cárdenas, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Canaco Servytur, Canaco Uruapan, Coparmex, Canirac, Canacintra, AMDA, AIEMAC, gasolineros, Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda, entre otros.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Plan Michoacán: Efectivos de los tres niveles de Gobierno refuerzan vigilancia y seguridad del sector citrícola de Apatzingán
Mujeres policías viales son secuestradas y ultimadas tras detener a vehículo con polarizado en El Salto, Jalisco
Por abuso de autoridad cometido en agravio de un estudiante en Uruapan, Michoacán, vinculan a proceso a tres personas
Balaceras en la comunidad de San Miguel Taimeo de Zinapécuaro, Michoacán los deja sin luz y provocan la suspensión de clases
Más información de la categoria
Crece la sombra sobre la muerte del asesino de Carlos Manzo: Harfuch no puede aclarar si autor del crimen fue ultimado tras ser detenido
Mujeres policías viales son secuestradas y ultimadas tras detener a vehículo con polarizado en El Salto, Jalisco
Balaceras en la comunidad de San Miguel Taimeo de Zinapécuaro, Michoacán los deja sin luz y provocan la suspensión de clases
Nació muerto el Plan Michoacán del Cártel de Morena: PAN
Comentarios