Empresarios se suman al Plan Michoacán y respaldan acciones de Bedolla y Sheinbaum

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- Empresarios e integrantes de las cámaras de la industria y del comercio en el estado, confirmaron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla pleno respaldo a las acciones impulsadas por el mandatario y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En reunión de trabajo y con la participación de Francisco Medina, Alonso Gómez Sáenz, Enrique Ramírez, Alejandro Martín del Campo, Manuel Martín del Campo, Raymundo López Olvera, Jaime Ramírez, Eduardo Ramírez, Héctor Sistos, Guillermo Guzmán, Álvaro Medina, José Luis Solorzano, Alipio y Rodrigo Bribiesca, Gonzalo Méndez, Israel Castro, Luis Medina, Omar Campos, entre otros se destacaron los alcances y beneficios que traerá a los municipios la estrategia integral para el desarrollo y pacificación de la entidad.

Asistieron el Consejo Coordinador Empresarial, Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), Consejo Coordinador de Lázaro Cárdenas, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Canaco Servytur, Canaco Uruapan, Coparmex, Canirac, Canacintra, AMDA, AIEMAC, gasolineros, Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda, entre otros.