Empleado del IMSS es vinculado a proceso por robo de insumos médicos en hospital de Charo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 19:21:29

Charo, Michoacán, 5 de marzo de 2026.- Sergio “N”, empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el robo de insumos médicos del Hospital General Regional 1 Charo.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, el pasado 13 de febrero el imputado presuntamente sustrajo del nosocomio 23 piezas de sutura sintética, 11 soluciones intraarticulares, dos medicamentos y una esponja hemostática, con un valor superior a los 67 mil pesos.

Tras ser detectado en posesión de los insumos, el servidor público fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía Regional de Morelia, instancia que integró la carpeta de investigación correspondiente y lo presentó ante el Juez de Control.

Luego de analizar los elementos aportados por el Ministerio Público, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso, imponerle medidas cautelares y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.