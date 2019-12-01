Operativo en Amanalco deja jefe criminal abatido, seis detenidos y siete secuestrados rescatados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 21:36:27

Amanalco, Estado de México, 5 de marzo del 2026.- Un operativo de seguridad realizado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México en el municipio de Amanalco permitió desarticular a un grupo delictivo considerado de alta peligrosidad y resultó en el abatimiento de Jonathan "N", jefe de plaza de la zona de la Familia Michoacana.

La acción policial derivó en un enfrentamiento armado en las cercanías del Cerro del Elefante, donde las autoridades lograron rescatar a siete personas que se encontraban privadas de la libertad, además de detener a varios presuntos integrantes del grupo criminal.

Los hechos comenzaron en la comunidad de San Bartolo, cuando policías estatales que realizaban patrullajes como parte del denominado Operativo Argos recibieron reportes ciudadanos sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al llegar al lugar, los elementos de seguridad detectaron a un grupo de personas armadas que, al percatarse de la presencia policial, intentaron escapar hacia una zona montañosa.

Durante la persecución, uno de los sospechosos disparó contra los agentes, quienes respondieron a la agresión conforme a los protocolos establecidos.

Tras controlar la situación, los uniformados lograron detener a cinco hombres, una mujer y un adolescente de 16 años, señalados como presuntos integrantes del brazo operativo del grupo criminal.

Las personas arrestadas fueron identificadas como Jesús “N” y Emmanuel “N”, ambos de 22 años; Rolando “N”, de 34; Israel “N”, de 18; y Getsemaní “N”, de 20 años. Todos ellos, junto con el menor de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal.

Durante el enfrentamiento también murió Jonathan “N”, de 38 años, quien de acuerdo con las primeras indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presuntamente fungía como jefe de plaza del grupo criminal michoacano en esa región del sur del estado.

Después de asegurar el área, los agentes localizaron a siete personas que se encontraban retenidas en condiciones de cautiverio.

Las víctimas fueron resguardadas por las autoridades para recibir atención médica y apoyo psicológico antes de rendir su declaración ante la autoridad correspondiente.