Cierran carril exprés de Morones Prieto por derrumbe en talud del Río Santa Catarina en Monterrey

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 21:36:15

Monterrey, Nuevo León, 5 de marzo de 2026.- El Gobierno de Monterrey informó que fue cerrado de manera preventiva el carril izquierdo del cuerpo exprés de la avenida Morones Prieto, en el tramo comprendido entre San Francisco y Venustiano Carranza.

La medida fue implementada luego de que, durante trabajos de construcción realizados por el Gobierno del Estado a la altura de la calle Carmelita, se registrara el derrumbe de un tramo del talud del Río Santa Catarina.

Ante esta situación, elementos de la Dirección de Tránsito de Monterrey se encuentran en el lugar abanderando la zona con el objetivo de prevenir riesgos para los automovilistas que circulan por esa vialidad, especialmente en el carril afectado.

Asimismo, en el sitio ya trabajan equipos de Protección Civil, Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Movilidad del municipio, quienes realizan una evaluación de los daños para determinar las acciones que deberán implementarse y garantizar la seguridad en la zona.