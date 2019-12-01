Empatía para personas con discapacidad, pide Yadira Guerrero al gobernador Ramírez Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 22:32:21

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- “El tema de la discapacidad poco se toca y poco se atiende y por ello, le solicito que con tanto dinero que se está destinando a las obras del Plan Michoacán, estas puedan ser creadas como espacios accesibles y que su construcción sea con calidad y estructura universal. Pueden empezar por este Salón”, señaló la secretaria general del PRI Michoacán, Yadira Guerrero Huerta, al gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante una reunión sostenida con presidentes municipales emanados del Revolucionario Institucional, la dirigente estatal pidió al mandatario michoacano, empatía para las personas con discapacidad.

“Las instalaciones de Casa Michoacán no cuentan con adecuaciones para la correcta movilidad de personas que utilizan sillas de ruedas”, lamentó.

En respuesta, el titular del Ejecutivo giró instrucciones a la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, para que de manera inmediata se realicen las adecuaciones necesarias.

En el encuentro con el gobernador, los alcaldes del PRI expusieron las necesidades en sus municipios, como de obras pendientes, entre ellas, el reencarpetamiento de carreteras estatales; y préstamo de maquinaria para rehabilitar caminos saca cosechas.

Asimismo, solicitaron que dentro del Plan Michoacán anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum se garantice la seguridad, además del impulso al deporte y la construcción de instalaciones deportivas, entre otros temas.

En ese sentido, Ramírez Bedolla reconoció el trabajo responsable que desarrollan los alcaldes, se mostró receptivo y comprometido con las solicitudes; dijo que continuará impulsando los programas municipalistas y aseguró que se realiza una investigación muy minuciosa en relación al homicidio del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Estuvieron presentes, el secretario técnico de Presidencia, Santiago Sánchez Bautista; el coordinador de alcaldes y presidente municipal de Álvaro Obregón, Adán Sánchez López; el vicecoordinador y alcalde de Villamar, Froylán Zambrano López; además de los presidentes municipales de Erongarícuaro, Liliana Campos de la Luz; de Ixtlán, César Enoc Tamayo Herrera; de Nocupétaro, Gonzalo Nares Gómez; de Numarán, José Díaz Camarena; de Puruándiro, Víctor Manuel Vázquez Tapia; de San Lucas, Aralia Saucedo Flores; de Senguio, Rodolfo Quintana Trujillo; de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera; y de Tzitzio José Nauneli Pérez Avilés.