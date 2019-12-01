Emite Segob recomendaciones preventivas y suspende eventos masivos en los 113 municipios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 16:05:41
Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que se han emitido una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a los 113 ayuntamientos del estado, con el propósito de salvaguardar el orden público, la integridad de la población y la seguridad institucional. 

Entre las principales disposiciones destaca la cancelación temporal de cualquier festividad, feria, evento masivo o concentración pública programada para este domingo 22 y lunes 23 de febrero, hasta contar con condiciones adecuadas de seguridad y nueva información oficial.

El encargado de la política interna precisó que se exhorta a los gobiernos municipales a reforzar la vigilancia preventiva en plazas públicas, centros recreativos y deportivos, bares y zonas de alta afluencia, así como a mantener coordinación estrecha con autoridades estatales y federales. 

Asimismo, recomendó informar a la ciudadanía sobre la importancia de evitar aglomeraciones innecesarias, activar canales oficiales para difundir información verificada y fortalecer la presencia policial en puntos estratégicos.

En materia de seguridad institucional, los ayuntamientos deberán evaluar riesgos en instalaciones gubernamentales, reforzar el resguardo en edificios públicos y establecer protocolos internos de reacción ante posibles incidentes. 

También deberán garantizar la disponibilidad de servicios de emergencia y protección civil para atender cualquier eventualidad de manera oportuna.

Finalmente, el secretario de Gobierno solicitó a las autoridades municipales reportar cualquier incidente relevante a las mesas de seguridad correspondientes, evitar la difusión de información no confirmada que pueda generar alarma social y mantener monitoreo permanente del entorno.

Noventa Grados
