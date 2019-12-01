Elogia secretaria de Turismo Federal limpieza de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 20:45:27

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre de 2025.- Durante la Segunda Sesión Ordinaria 2025 del Consejo Turístico del Estado de Michoacán, la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, elogió el orden y limpieza de Morelia.

Frente al presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, autoridades estatales y alcaldes presentes en la reunión de trabajo, la funcionaría federal comentó que a su llegada a la capital, le sorprendió la limpieza de la ciudad.

Comentó que uno como turista no espera llegar a un centro histórico como Morelia, "no hay una sola basura", subrayó la secretaria de Turismo.

Josefina Rodríguez mencionó que al platicar con el Alcalde, Alfonso Martínez, se enteró que la capital ha sido reconocida con premios internacionales -la Escoba de Platino- por ser una de las ciudades más limpias del mundo.

"El turismo internacional nunca se imagina llegar a Morelia y encontrarse un Centro Histórico como está. No hay una sola basura y esas son cosas que vemos los turistas", subrayó.