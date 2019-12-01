Elisa Arizema Reyes es nombrada como fiscal Especializada en Delitos contra el Ambiente y Fauna de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 13:17:11

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre 2025.- Carlos Torrres Piña, titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), anunció el nombramiento de Elisa Arizema Reyes Saavedra como Fiscal Especializada en Delitos contra el Ambiente y Fauna, con el objetivo de fortalecer la atención y persecución de los delitos que afectan los recursos naturales y la biodiversidad en la entidad.

Reyes Saavedra cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito jurídico y en la defensa del medio ambiente. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posee una maestría en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la misma institución.

Además, cursó un diplomado en Legislación Ambiental Internacional en la Universidad de Zaragoza, España.

Antes de asumir este cargo, se desempeñó como agente del Ministerio Público Federal en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, donde coordinó investigaciones relacionadas con daños ecológicos y afectaciones a comunidades rurales, de igual forma, colaboró en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el área de inspección y vigilancia.

Su experiencia abarca más de quince años de servicio en procuración de justicia, con especialización en la aplicación de la normatividad ambiental y en la protección de especies en riesgo.

Con esta designación, la Fiscalía busca reforzar las acciones dirigidas a combatir la tala ilegal, el tráfico de vida silvestre y la contaminación de ecosistemas, así como promover la cooperación con instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la conservación ambiental.