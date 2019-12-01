Elementos históricos  refuerzan el trámite para la declaratoria como patrimonio cultural inmaterial de los caballos bailadores, destaca Brissa Arroyo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 14:40:57

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- La Diputada Local Brissa Arroyo Martínez destacó que existen elementos históricos y culturales que permiten avanzar en la declaratoria como patrimonio cultural inmaterial a los caballos bailadores, "es una tradición que debemos reconocerla como nuestra y evitar que otros estados se la puedan apropiar".

En el marco de los trabajos Legislativos para proteger la cadena productiva de los caballos bailadores y convertirla en Patrimonio Cultural Inmaterial, la Asociación de Caballos Bailadores Michoacanos A.C. convocó a la Conferencia “Los Concursos de Caballos Bailadores Patrimonio Cultural Inmaterial de Michoacán", misma en la que estuvo presente la Diputada Brissa Arroyo Martínez.

La conferencia fue impartida por la Jovanna Guadalupe Tungüi Sánchez , quien recientemente presentó la tesis "El valor cultural de la tradición de los concursos de caballos bailadores michoacanos y su reconocimiento histórico social", para obtener el título de Licenciada en Historia.

Guadalupe Tungüi recogió y documentó con la historia oral el origen del concurso del caballo bailador, y un antecedente es que surgió cuando se reunían en lo que se conocía como la "rancherada", donde vecinos y amigos se reunían para marcar, despuntar, descornar y desparasitar el ganado.

Posteriormente se presentaron las exhibiciones de caballos bailadores en fiesta, bautizos, plazas, la gente le dio ese valor de gusto de fiesta.

El Primer concurso de caballos bailadores se realizó en 1956 en las fiestas de octubre de Apatzingán con el impulso de Rafael Álvarez y Francisco Villanueva. En 1957 fue el segundo gran concurso ya acompañado con conjuntos de arpas y danza de Tierra Caliente.

En ese sentido, Brissa Arroyo mencionó que existe una justificación cultural e histórica, una tradición que ha evolucionando pero que mantiene vivas las expresiones culturales de Michoacán como la música, el vestuario del jinete, la tarima y el baile, lo que hace de esta actividad relevante para ser catalogada como patrimonio cultural inmaterial.

"Es una tradición que nos pertenece, que debemos reconocerla y apropiarla porque surgió en Michoacán, tenemos que sentar bases y generar un precedente", subrayó Brissa Arroyo.

Es importante mencionar que el 1 de mayo de 2004 la Asociación de Caballos Bailadores Michoacanos obtuvo su acta constitutiva, y con el paso del tiempo ha evolucionado en sus reglamentos y disposiciones, en la impartición de seminarios para jueces y competidores, así como la incursión también de mujeres en esta actividad.

El bienestar animal no es opcional, es el pilar que garantiza la permanencia de nuestra tradición.