El “tsunami feminista” llegó para quedarse y trascender fronteras: Brissa Arroyo 

Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 19:14:43

Morelia, Michoacán, a 05 de marzo de 2026.- El “tsunami feminista” llegó para quedarse y para trascender fronteras, para abrir caminos y derribar muros, subrayó la diputada local Brissa Arroyo, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en el Congreso del Estado de Michoacán.

Lo anterior en el marco de la ponencia “Construyendo igualdad para las mujeres de Michoacán”, que fue impartida por la periodista y experta en políticas públicas y violencia por razón de género, Nuria Varela, en la sede del Congreso Local como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.

Brissa Arroyo ponderó que hablar de feminismo no es entrar en un debate de mujeres contra los hombres, por el contrario, es hablar de justicia social, de fortalecimiento de la democracia y del respeto a los derechos humanos.

Resaltó que los espacios que hoy ocupan las mujeres en la vida política y pública no son concesiones, son un derecho que hoy ejercemos resultado de un activismo de muchos años. “Hoy no son temas de cuotas, se acabó el tema de cuotas y de cuates, hoy tenemos que ejercer nuestros derechos”, dijo.

La Congresista local enfatizó que cada mujer tiene su propia historia, cada quien sabe los muros que ha derrumbado y los obstáculos que ha saltado, sin embargo, hoy es momento de reconocernos todas, reconocernos en una misma, seguir construyendo juntas y enarbolar estas banderas que nos plantea el feminismo.

Al dictar la Conferencia “Construyendo igualdad para las mujeres de Michoacán”, Nuria Varela pormenorizó las acciones y políticas de igualdad que se han emprendido desde 1945 hasta la fecha, y enumeró los avances que se han obtenido.

Expuso que las políticas de igualdad diagnostican y abordan causas estructurales de la desigualdad sexual y generan los cambios.

Varela hizo énfasis en la necesidad de impulsar un cambio cultural en las instituciones, a la vez de cuestionar las actuales políticas de igualdad para conocer los avances pero también que nos permita dar respuesta a los desafíos.

Nuria Varela es experta en políticas públicas y violencia por razón de género, es autora de numerosos ensayos y publicaciones como: El síndrome Borgen, por qué las mujeres abandonan la política, Íbamos a ser reinas, Feminismo para principiantes, entre otros.

Durante este encuentro, se contó con la presencia del diputado local Baltazar Gaona, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, diputados y diputadas locales, activistas, feministas, lideresas y académicas.