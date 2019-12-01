El TEEMICH asume la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- El Tribunal Electoral del Estado asumió la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán (OPPMM), tras realizarse la entrega por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres Michoacanas del Gobierno del Estado de Michoacán.

La Magistrada Presidenta Amelí Gissel Navarro Lepe recibió el acta de entrega-recepción por parte de la subsecretaria de SEIMUJER, Bárbara Gabriela Ramírez Pedraza, quien asistió en representación de la secretaria Alejandra Anguiano González, anterior presidenta del OPPMM. Asistieron también el Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y en representación de la Secretaría de Gobierno, la Mtra. Esperanza Elizabeth Torres Melgoza.

También asistieron la Magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos, y los Magistrados Adrián Hernández Pinedo y Eric López Villaseñor.

En su intervención, la Magistrada Presidenta señaló que este Observatorio es un espacio estratégico de análisis, seguimiento y articulación institucional, orientado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos-electorales de las mujeres en el estado. Aseguró que la finalidad de este OPPMM no sólo es promover la participación de las mujeres en la vida pública, sino asegurar condiciones de ejercer libremente sin violencia o discriminación, para contribuir a una democracia paritaria, incluyente y sustantiva.

Por su parte, la Mtra. Bárbara Gabriela Ramírez Pedraza, subsecretaría de SEIMUJER, hizo la entrega formal del informe de actividades a la nueva presidencia de este Observatorio, destacando el compromiso de su dependencia para continuar con las acciones de fortalecimiento de la participación política de las mujeres, principalmente para su participación en los próximos procesos electorales.

Esperanza Elizabeth Torres Melgoza, representante de la Secretaría de Gobierno, congratuló la nueva presidencia de la Magistrada Amelí Gissel Navarro Lepe, y del Tribunal Electoral del Estado porque permitirá continuar con las acciones y preparativos dentro de los siguientes comicios electorales para que más mujeres participen y coadyuvar con la propia Secretaría de Gobierno en los futuros trabajos.

Finalmente, el Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, presidente del IEM, señaló que desde la creación del Observatorio ha sido posible constatar avances importantes, pese a los múltiples desafíos que enfrenta. Destacó que la instalación de este espacio es resultado de la suma de esfuerzos interinstitucionales, lo cual permite dar cumplimiento a sus objetivos y consolidar un plan de trabajo en beneficio de las mujeres de Michoacán. Enfatizó que el trabajo conjunto de las cuatro instituciones que lo integran fortalece el alcance del observatorio.